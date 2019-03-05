MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakının Terör Sevgisi, Bölücülük Merakı İyice Somutlaşmış,...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır.
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Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:13 Kaynak: AA
MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: Bölücülük Merakı Gün Yüzüne Çıkmıştır
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