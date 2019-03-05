Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakının Terör Sevgisi, Bölücülük Merakı İyice Somutlaşmış,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakının Terör Sevgisi, Bölücülük Merakı İyice Somutlaşmış,...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet ittifakının terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Politika
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