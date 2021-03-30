MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin...
30.03.2021 11:07
MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir.
MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir."
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