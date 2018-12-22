MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 Yılı Ülkemiz İçin Tarihi Dönüşüm, Milli Diriliş Dönemidir.
2 saat önce
IHAAW192404-SIY/22-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir.
IHAAW192404-SIY/22-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir. Bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımlar yaşandı. Önümüzü kesmeye çalışanlar sükütu hayale uğradılar. Pes etmemizi bekleyenler pert oldu, zamanla elendi. Allah'a çok şükür bin yılların mirası yeni bin yıllara güvenle eklemlendi" dedi. 22.12.2018 19: 24: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:30 Kaynak: İHA
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