Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 Yılı Ülkemiz İçin Tarihi Dönüşüm, Milli Diriliş Dönemidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 Yılı Ülkemiz İçin Tarihi Dönüşüm, Milli Diriliş Dönemidir.

2 saat önce

IHAAW192404-SIY/22-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW192404-SIY/22-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir. Bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımlar yaşandı. Önümüzü kesmeye çalışanlar sükütu hayale uğradılar. Pes etmemizi bekleyenler pert oldu, zamanla elendi. Allah'a çok şükür bin yılların mirası yeni bin yıllara güvenle eklemlendi" dedi. 22.12.2018 19: 24: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:30 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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