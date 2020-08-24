MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:46
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının... - Son Dakika
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