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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van'ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır. - ANKARA
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