MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle, tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van'ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Malatya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
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