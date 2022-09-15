MHP Genel Başkanı Bahçeli pazar günü Kayseri'ye geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir , Milletvekili Baki Ersoy , İl Başkanı Adnan İncetoprak ve teşkilat üyeleri, vatandaşları mitinge davet etti. Miting alanı ise üç hilalli bayraklarla süslendi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, 18 Eylül Pazar günü kente gelecek ve saat 16.00'da Kayserililerle buluşacak.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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