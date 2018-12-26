Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 Belediye Verdik, Aldık Diye Türkiye'nin Bekasını Partinin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 Belediye Verdik, Aldık Diye Türkiye'nin Bekasını Partinin...

37 dakika önce

IHAAW110557-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 belediye verdik, aldık diye Türkiye'nin bekasını partinin ayakları altına sermeyiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW110557-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 belediye verdik, aldık diye Türkiye'nin bekasını partinin ayakları altına sermeyiz." 26.12.2018 11: 05: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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