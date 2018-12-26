MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 Belediye Verdik, Aldık Diye Türkiye'nin Bekasını Partinin...
37 dakika önce
IHAAW110557-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 belediye verdik, aldık diye Türkiye'nin bekasını partinin ayakları altına sermeyiz.
IHAAW110557-SIY/26-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "3-5 belediye verdik, aldık diye Türkiye'nin bekasını partinin ayakları altına sermeyiz." 26.12.2018 11: 05: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:11 Kaynak: İHA
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