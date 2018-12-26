Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "30 Büyük İlin İlçelerinde Çalışmalar Devam Etmektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "30 Büyük İlin İlçelerinde Çalışmalar Devam Etmektedir"

51 dakika önce

IHAAW105623-GEN/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "30 büyük ilin ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir" 26.12.2018 10: 56: 23 TSI NNNN.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW105623-GEN/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "30 büyük ilin ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir" 26.12.2018 10: 56: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: İHA

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