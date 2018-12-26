MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "30 Büyük İlin İlçelerinde Çalışmalar Devam Etmektedir"
51 dakika önce
IHAAW105623-GEN/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "30 büyük ilin ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir" 26.12.2018 10: 56: 23 TSI NNNN.
IHAAW105623-GEN/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "30 büyük ilin ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir" 26.12.2018 10: 56: 23 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: İHA
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