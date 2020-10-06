MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin, "Terörist Demirtaş bunun bir... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin, "Terörist Demirtaş bunun bir...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin, "Terörist Demirtaş bunun bir numaralı sorumlusudur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin, "Terörist Demirtaş bunun bir numaralı sorumlusudur" dedi. - ANKARA
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