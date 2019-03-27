MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Abd Başkanı, 25 Mart Tarihindeki Vahim İmzasıyla Uluslararası...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:13 Kaynak: AA
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