Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Abd Başkanı, 25 Mart Tarihindeki Vahim İmzasıyla Uluslararası...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Abd Başkanı, 25 Mart Tarihindeki Vahim İmzasıyla Uluslararası...

25 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:13 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Politika
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