Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Abd Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni Sözde İsrail Toprağı Olarak...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Abd Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni Sözde İsrail Toprağı Olarak...

6 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:27 Kaynak: AA

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