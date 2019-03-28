MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Abd Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni Sözde İsrail Toprağı Olarak...
6 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "ABD
Başkanı'nın Golan Tepeleri
'ni sözde İsrail
toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye
'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:27 Kaynak: AA
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