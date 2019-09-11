MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır." - ANKARA
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Hanifi Koç'tan HDP binası önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti Abd önderliğindeki birleşik ortak görev gücü, deaş'ı bombaladı ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti