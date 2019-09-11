Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
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