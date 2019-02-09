MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin düşünülmesi) Partimizin 50.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin düşünülmesi) Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."

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