Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsminin Alparslan...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin düşünülmesi) Partimizin 50.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesinin düşünülmesi) Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:55 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Adana, MHP, Güncel
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FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bahçeli Açıkladı: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İsmi Alparslan Türkeş Olacak

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