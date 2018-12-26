MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Af Yasasının Çıkmasında Yarar Görüyoruz."
1 saat önce
IHAAW114508-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Af yasasının çıkmasında yarar görüyoruz.
IHAAW114508-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Af yasasının çıkmasında yarar görüyoruz." 26.12.2018 11: 45: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:51 Kaynak: İHA
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