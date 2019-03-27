MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ak Parti ile Çıkarsız, Hesapsız, Hilesiz, Yalansız Bir İttifak...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır."

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