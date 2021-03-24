Bahçeli: "MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır" - Son Dakika

Bahçeli: "MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır"

24.03.2021 18:03
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır. Bize göre cevabı aranması gereken asıl soru şudur: FETÖ'cülerin ve PKK'lıların Almanya siyasetindeki etki gücü, yuvalandıkları kilit makamlar, elde ettikleri stratejik noktalar nelerdir? Almanya bizim içişlerimize musallat olma gereğini niye duymaktadır?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. MHP ile Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığının iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çevirdiğini bildiren Bahçeli, "Gün geçmiyor ki, partimizi hedefine alan karanlık söylemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler tarafından ortaya atılmamış olsun! Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor. Türkiye direndikçe, öz değerlerine ve milli gerçeklerine uygun bir duruş sergiledikçe karşımızdaki irili ufaklı muhasım cephe şaşkınlıktan ve şuursuzluktan denetim ve kontrolünü hepten kaybediyor. Biliyorlar ki, oyunları tutmayacak, planları A'dan Z'ye bozulacak" ifadelerini kullandı.

Almanya'da muhalefette bulunan Sol Parti'nin, Federal Hükümet'e; Türkiye'deki iktidar yapısı içinde MHP'nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duyduğunu hatırlatan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP'ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir. Federal Hükümet, Sol Parti'nin sorusuna cevaben; 'MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini' söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye'yle paylaşması şeref konusudur. 15 Temmuz öncesi PKK'lı canileri, 15 Temmuz sonrası FETÖ'cü hainleri ve kanun kaçağı casusları bağrına basan Almanya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa giriyor? Deutsche Welle'den servis edilen kirli ve sipariş haberler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir. Almanya'da MHP'yi haksızca ve hayasızca masaya yatırıp sorgulamaya cüret edenler, onurlu ve omurgalı iseler; hainleri, haşhaşileri, darbecileri nasıl barındırdıklarını, nasıl muhafaza ettiklerini, hangi imkanları sunduklarını açıklamaları insanlığa karşı görevleridir. 15 Temmuz öncesi FETÖ'cüler devlete sızarken Alman Sol Parti'si veya iktidardaki Merkel acaba ne düşünüyordu? PKK'lı teröristleri Berlin sokaklarında gezdirirken, mali ve lojistik destek sağlarken faşistin, zalimin önde gideni olduklarını biliyorlar mıydı?"

"MHP'YE FAŞİST DİYEN TÜRKLÜĞÜN VE TÜRKİYE'NİN YEMİNLİ HASMIDIR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Türk milletinin kabul edilmiş duası, şükür nişanesidir. Hiç kimse boşa atıp dolu tutar mıyım diye heveslenmemelidir. MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır. Bize göre cevabı aranması gereken asıl soru şudur: FETÖ'cülerin ve PKK'lıların Almanya siyasetindeki etki gücü, yuvalandıkları kilit makamlar, elde ettikleri stratejik noktalar nelerdir? Almanya bizim içişlerimize musallat olma gereğini niye duymaktadır? Alman Sol Partisi'nin Kandil ve Pensilvanya'yla bağının içerik ve istikameti hakkında doyurucu bir açıklama ne zaman yapılacaktır? Onların durduğu ve konumlandığı yer çukurdur, Cumhur İttifakı'nın da baktığı yer belli, durduğu yer belli, varacağı hedef bellidir. MHP, Cumhur İttifakı'nın iki ana unsurundan birisidir. Türkiye'yi kimin yönettiği de ortadadır. Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımız da makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır. Alman usulüyle yol alan çarpık zihniyetlerin Türk usulüne kafa yormaları Hitler profilinden demokrasi kahramanı çıkarmak için uğraşmak kadar hezeyan ve hezimet bir niyettir. Alman Sol Parti'nin kendisi yanlıştır, kılavuzu yanlıştır, varlığı yanlıştır" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, Alman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bahçeli: 'MHP'ye faşist diyen, Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır' - Son Dakika


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