MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ap'de Kabul Edilen Türkiye Raporu) Bize Parmak Sallıyorlar,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez."

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