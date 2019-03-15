MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ap'de Kabul Edilen Türkiye Raporu) İstiyorlar Ki Bölünelim,...
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:05 Kaynak: AA
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