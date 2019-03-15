Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ap'de Kabul Edilen Türkiye Raporu) İstiyorlar Ki Bölünelim,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ap'de Kabul Edilen Türkiye Raporu) İstiyorlar Ki Bölünelim,...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:05 Kaynak: AA

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