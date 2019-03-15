MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ap'de Kabul Edilen Türkiye Raporu) İstiyorlar Ki Bölünelim,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(AP'de kabul edilen Türkiye raporu) İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor

Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak

Eksi Sözlük, Skandal Yorum İçin Açıklama Yaptı: Yasal Süreç İşlemektedir

Mehmet Ali Alabora, Gezi Parkı Eylemleri İddianamesiyle İlgili İlk Kez Konuştu!