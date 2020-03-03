MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır."

Devlet Bahçeli, Arap Baharı, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 2013 yılındaki konuşmasını hatırlattı: Niye vazgeçtin?
Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:33:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]