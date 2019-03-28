MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Artık Karar Anı Gelmiştir, Herkes Tavrını Belirlemek Zorundadır.
33 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır. ya birlikten beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga
dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararın çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin
'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye
ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti