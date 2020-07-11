MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:30 Kaynak: İHA
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