MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi... - Son Dakika

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Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi