MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi... - Son Dakika

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
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