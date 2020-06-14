MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya Camii hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır." - ANKARA