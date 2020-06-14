MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya Camii hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya Camii hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya Camii hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 04:24 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Ayasofya Camii hakkında Yunanistan'ın dayatmaları, ABD Dışişleri... - Son Dakika
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