MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla Gurur Duyan Tunç Soyer İsmine Rıza Göstermemizi Hiç...
30 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer
ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin. 'Babadan oğla suç geçmez' diyenler bilsinler ki Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA
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