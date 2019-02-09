Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla Gurur Duyan Tunç Soyer İsmine Rıza Göstermemizi Hiç...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla Gurur Duyan Tunç Soyer İsmine Rıza Göstermemizi Hiç...

30 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin. 'Babadan oğla suç geçmez' diyenler bilsinler ki Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA

Tunç Soyer, Devlet Bahçeli, Güncel
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