Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını...

29 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir."
Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Hükümet, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:28 Kaynak: AA
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