MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir.
MHP Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye
'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir."
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan S-400 tepkisi: Bir türlü aydınlatılamıyoruz Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "başkanlık sistemi" önerisine jet yanıt Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüştü