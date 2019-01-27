MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beka Sorunu Yok Zeka Sorunu Var Diyenler Bilin Ki Uçurumdadır.
34 dakika önce
IHAAW190316-SIY/27-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır.
IHAAW190316-SIY/27-01-2019
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. CHP yine yanlış taraftadır. Malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim zannederler. Bunlarda vatana sadakat sorunu vardır." 27.01.2019 19: 03: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:09 Kaynak: İHA
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