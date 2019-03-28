MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir Yanda Döviz Saldırıları, Kur Oyunları, Ekonomik Terör...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:19 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!
Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak
Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi