MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir Yanda Döviz Saldırıları, Kur Oyunları, Ekonomik Terör...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar."

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