Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bize 'Saray Bekçisi' Diyen Kılıçdaroğlu'na Gerçekten Acıyorum,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bize 'Saray Bekçisi' Diyen Kılıçdaroğlu'na Gerçekten Acıyorum,...

46 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:23 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Saray, Güncel
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