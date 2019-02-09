MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bize 'Saray Bekçisi' Diyen Kılıçdaroğlu'na Gerçekten Acıyorum,...
46 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu
'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye
'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:23 Kaynak: AA
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