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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır." - ANKARA
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