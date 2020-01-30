MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Brüksel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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