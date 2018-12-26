MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu Eleştiri Değildir, Metin Akpınar Hem Kendisine Hem...
26 dakika önce
IHAAW111119-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir.
IHAAW111119-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar
hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir." 26.12.2018 11: 11: 19 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
Bursaspor'un Borcu 413 Milyon Lira Olarak Açıklandı
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi
Bahçeli'den Sürpriz Hulusi Akar Çıkışı: Kuran'a, Bayrağa ve Silaha Sahip Çıkmıştır
Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı