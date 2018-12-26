Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu Eleştiri Değildir, Metin Akpınar Hem Kendisine Hem...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu Eleştiri Değildir, Metin Akpınar Hem Kendisine Hem...

26 dakika önce

IHAAW111119-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW111119-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir." 26.12.2018 11: 11: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Metin Akpınar, Devlet Bahçeli, Politika
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