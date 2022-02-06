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Bahçeli: "HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur" - Son Dakika

Bahçeli: "HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur"

06.02.2022 12:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi (7 SON)"(Kış Kartalı Harekatı) Sincar, terör örgütünün lojistik merkezi, Derik ise ABD'nin Irak...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenledi (7 SON)

"(Kış Kartalı Harekatı) Sincar, terör örgütünün lojistik merkezi, Derik ise ABD'nin Irak üzerinden PKK'ya taşıdığı silah ve mühimmatın ilk durağıdır"

"Kana susamış canilerin hem yurt topraklarından hem de mücavir bölgelerdeki kamplardan ve terör üretim alanlarından temizlenmesi muhakkak surette sağlanacaktır. Bunların başına, saklandıkları her mağara her çatı yıkılacaktır"

"Teröristlerin siyaset uzantılarının yakalarından da hukuk sınırları içinde tutulacaktır. Bunlarla ittifak kuranlar ihanete ortaktır"

"Bu HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur"

"Bölücülüğün ana yuvası olan HDP, Kış kartalı Harekatını kınamıştır. Biz de onların hepsini şiddetle kınıyoruz"

"Atatürk'e saldırmak aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüzlük göstermek şerefli bir davranış değildir"

Bahçeli: HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur
Bahçeli: HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur
Bahçeli: HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur

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Halkların Demokratik Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Vatan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur' - Son Dakika


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