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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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