MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:08 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir."
AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayburt'ta MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu çıkışı: Kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?