Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Kandil Dağı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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