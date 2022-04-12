MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi partisinin grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:
"Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır."
"Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi bugün de böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır."
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir' - Son Dakika