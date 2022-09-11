Bahçeli: "Biz, Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli: "Biz, Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz"

11.09.2022 18:21
Bahçeli: "Biz, Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde konuştu.

YORUMLAR
500
TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor birinci oldu TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor birinci oldu Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yılı törenlerle kutlandı
Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Biz, Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:59 Şarkıcı Tuğba Yurt, sanatçıları hedef alan akıma tepki gösterdi: Son bulsun
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 18:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli: "Biz, Türk vatanını can emanetimizden daha ileri sayıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement