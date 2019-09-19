MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir." - ANKARA

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Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok