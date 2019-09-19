MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir." - ANKARA
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