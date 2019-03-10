MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cahiller ve Cani Ruhlular Bilmese de Büyük Milletlerin Her Zaman...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:55 Kaynak: AA
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