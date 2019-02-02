MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı ve Tetikçi Sözcüleri Bize Sarayın Bekçisi...
1 saat önce
IHAAW193217-SIY/02-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ve tetikçi sözcüleri bize sarayın bekçisi diyorlar.
IHAAW193217-SIY/02-02-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "CHP
Genel Başkanı ve tetikçi sözcüleri bize sarayın bekçisi diyorlar. Karıştırıp saptırıyorlar. Vatansa konu, evet bekçiyiz. Milletse konu evet bekçiyiz. Türklük ve milli bekaysa konu evet bin defa bekçiliğe tamam deriz." 02.02.2019 19: 32: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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