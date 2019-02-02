Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı ve Tetikçi Sözcüleri Bize Sarayın Bekçisi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı ve Tetikçi Sözcüleri Bize Sarayın Bekçisi...

1 saat önce

IHAAW193217-SIY/02-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ve tetikçi sözcüleri bize sarayın bekçisi diyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW193217-SIY/02-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ve tetikçi sözcüleri bize sarayın bekçisi diyorlar. Karıştırıp saptırıyorlar. Vatansa konu, evet bekçiyiz. Milletse konu evet bekçiyiz. Türklük ve milli bekaysa konu evet bin defa bekçiliğe tamam deriz." 02.02.2019 19: 32: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Politika
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