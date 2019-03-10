Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı, Siyaseten İflas Etmiştir, Hdp ile Poz...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı, Siyaseten İflas Etmiştir, Hdp ile Poz...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyet'i kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede. CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:28 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'tan Beytüşşebap'a Özel Mesaj: Rekor Bekliyorum AK Parti'ye Oy Veren Kürt Seçmenin Yüzde 6'sı HDP'ye Kaydı

8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:40:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı, Siyaseten İflas Etmiştir, Hdp ile Poz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]