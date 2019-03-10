MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı, Siyaseten İflas Etmiştir, Hdp ile Poz...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "CHP
Genel Başkanı, siyaseten iflas etmiştir, HDP
ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Aziz Atatürk
'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyet'i kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede. CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:28 Kaynak: AA
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