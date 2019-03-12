MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı, Ypg'yi Aklayadursun. Biz Teröristleri...
5 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, YPG'yi aklayadursun. Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 Kaynak: AA
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