MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp Genel Başkanı Kalkmış Bize Milliyetçilik Anlatıyor.
34 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "CHP
Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye
'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikasında yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK
'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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