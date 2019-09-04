MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:34 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP'nin Atatürk'ün CHP'siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir." - ANKARA
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