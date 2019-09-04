Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan...
Son Dakika Politika Haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP'nin Atatürk'ün CHP'siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na Diyarbakır eleştirisi: Terörü lanetleseydi
Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Benim faize alerjim var" açıklaması İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:20:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]