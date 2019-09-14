MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir, ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır."