Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor'...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor'...

53 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' iddiasındadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor' iddiasındadır. Aslında savrulan kendisi ve partisidir, ne yazık ki bu yalın gerçeğin farkında bile değildir. Bu savrulmanın rotası direkt uçuruma açılmaktadır."

Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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