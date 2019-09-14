Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur.

56 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır. CHP, HDP'yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli yapmıştır. HDP'yle yatan CHP, PKK'yla kalkmış, YPG'yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayi Milliye'nin izi vardır, bu CHP'nin neresi aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir? İstiyorlar ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün."

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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