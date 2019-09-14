MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, HDP ve İP'in amacı kaostur. Siyasi kaygı ve hesapları ülkenin önündedir. Bu nedenle zillete düşmüşler, rezalete çakılmışlardır. CHP, HDP'yle aynı bedene girmiş, doku ve organ nakli yapmıştır. HDP'yle yatan CHP, PKK'yla kalkmış, YPG'yle kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvayi Milliye'nin izi vardır, bu CHP'nin neresi aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir? İstiyorlar ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çöksün, hükümet gitsin, Türkiye tökezleyip düşsün."