MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp, İp, Hdp, Sp, Ödp Beraberce Aynı Kervana Girmişler, Aynı...
38 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " CHP
, İP, HDP
, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk
'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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