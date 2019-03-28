MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp, İp, Hdp, Sp, Ödp, Pkk, Fetö, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " CHP
, İP, HDP
, SP, ÖDP, PKK
, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemini boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:15 Kaynak: AA
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