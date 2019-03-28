Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp, İp, Hdp, Sp, Ödp, Pkk, Fetö, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp, İp, Hdp, Sp, Ödp, Pkk, Fetö, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:15 Kaynak: AA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp, İp, Hdp, Sp, Ödp, Pkk, Fetö, Cumhurbaşkanlığı Hükümet...
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