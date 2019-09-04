MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:36 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum'da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. - ANKARA
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