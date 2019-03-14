Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp ve İp'in Bir Numaralı Destekçisi Hdp, 'Kürdistan' Diyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp ve İp'in Bir Numaralı Destekçisi Hdp, 'Kürdistan' Diyor.

57 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
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