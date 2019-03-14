MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Chp ve İp'in Bir Numaralı Destekçisi Hdp, 'Kürdistan' Diyor.
57 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "CHP
ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP
, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti
ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye
'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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