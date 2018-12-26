MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Cumhur İttifakı Önemli ve Hayırlı Bir İttifaktır.
1 saat önce
IHAAW105036-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Cumhur ittifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır.
IHAAW105036-SIY/26-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Cumhur ittifakı önemli ve hayırlı bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır." 26.12.2018 10: 50: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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