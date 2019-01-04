MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi Gelecek Bin Yıllara Taşıma Hedefiyle...

IHAAW160157-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir.

IHAAW160157-SIY/04-01-2019



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir. Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir" dedi. 04.01.2019 16: 01: 57 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz

Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi