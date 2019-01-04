Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi Gelecek Bin Yıllara Taşıma Hedefiyle...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi Gelecek Bin Yıllara Taşıma Hedefiyle...

1 saat önce

IHAAW160157-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW160157-SIY/04-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir. Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir" dedi. 04.01.2019 16: 01: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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