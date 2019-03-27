Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, Vahşi Hesaplara Bir İmza ile...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, Vahşi Hesaplara Bir İmza ile...

25 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:13 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Devlet Bahçeli, Güncel
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