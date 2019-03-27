MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, Vahşi Hesaplara Bir İmza ile...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır."

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